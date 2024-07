A Tavola sulla spiaggia. Lo stuzzicoso di Nonna Papera. Gusto di famiglia che travolge

FORTE DEI MARMI

A Tavola sulla spiaggia sorprende e ribalta ogni schema. Ecco che a vincere la 32ª edizione del cooking talent ideato da Gianni Mercatali è stata una cuoca-gioielliera che dal prezioso ricettario ha tirato fuori una ’perla’ che ha convinto la giuria: lo Stuzzicoso di nonna Papera allo Scoppolato, spadellato con Lady F Orpicchio è infatti il piatto che ha garantito il trionfo di Lucia Giovannetti. In tanti hanno seguito le premiazioni in Capannina che hanno chiuso un’edizioine originale: a sfidarsi infatti i vincitori delle passate competizioni. Primo premio assoluto della stampa invece per la zuppa inglese di Marco e Elisabetta Rogai (nota pittrice dell’enoarte). Per i riconoscimenti di categoria a convincere sul fronte degli antipasti Elisabetta Leone con i tradizionalissimi muscoli ripieni alla versiliese mentre per i primi piatti a svettare Elena Tempestini con le melanzane ripiene di cibo riciclato e per i secondi le mazzancolle su fagiolini di Giovanna e Marco Pelacani. Una provocazione che ha stuzzicato l’appetito quella del castagnaccio estivo di Mariangela Fagioli, primo posto per i dessert. Il Premio al ricordo di Franca Lazzotti dell’Enoteca Marcucci a Rosaria Luconi ex Panatta con l’insalata di ovetti mentre l’idea più tradizionale è stata della marchesa Rosaria Frescobaldi con pasta fredda al pomodoro ciliegino e olive, adatta ad un pasto in riva al mare. Premio ad una Icona alla frizzante coppia Giulio de Socio & Ennio Losi con le longobardine di vitello mentre la dolcezza in spiaggia ha fatto rima con le ’pere ubriache’ di Daniela Ciulli Orellitti. Le più fantasiose? Chiara Mascellani e Donatella Mascalchi con fagottini a forma di caramella dal ripieno assai saporito.

Francesca Navari