A tavola con la qualità. L’Accademia della Cucina va a cena per Natale

VIAREGGIO

Una serata al ristorante il Porto, all’insegna della buona cucina e compagnia, quella tenutasi in occasione della cena degli auguri natalizi della Delegazione viareggina della Accademia Italiana della Cucina, fondata, nel 1953 a Milano da Orio Vergani con un gruppo di qualificati esponenti della cultura, dell’industria e del giornalismo, e dal 2003 Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, che conta 200 delegazioni e oltre 7500 soci su tutto il territorio nazionale, ma anche all’estero con un centinaio di sedi, e ha lo scopo di tutelare, con iniziative idonee a diffondere una migliore conoscenza dei suoi valori per ogni concreta innovazione, anche attraverso il suo Centro Studi, le tradizioni della cucina italiana, di cui promuove e favorisce il miglioramento in Italia e all’estero. Ospite di eccezione della serata è stato il presidente nazionale dell’Accademia, Paolo Petroni, accolto dagli oltre 30 soci della delegazione Viareggio-Versilia, guidati dal locale delegato Alberto Petracca, con al fianco il Vice, Alberto Baccelli ed il Segretario, Luca Lunardini e nel corso della serata, è stata presentata la pubblicazione sulle attività degli ultimi 10 anni di vita della locale Accademia.

Al termine , come in occasione di tutte le conviviali della accademia, i soci hanno espresso il proprio voto in merito alle caratteristiche del ristorante, dalla qualità dei cibi, alla loro cottura e presentazione, alla qualità del servizio. Giudizio, imparziale, professionale e senza sconti. La “pagella” sarà poi come sempre pubblicata sulla rivista nazionale che da sempre, in modo imparziale ma giusto, esalta i risultati culinari dei ristoranti.