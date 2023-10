A spasso nel tempo fra archeologia e futuro

Arte e artigianalità protagoniste a Pietrasanta. Oggi alle 16,30, per la Giornata nazionale delle famiglie al museo, al “Bruno Antonucci” si va “A spasso nel tempo. Viaggio tridimensionale tra archeologia e futuro” organizzato dalla sede museale in collaborazione con Maicol Borghetti, autore della mostra in corso a palazzo Moroni.