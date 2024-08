A settembre i lavori in via Savi. Un intervento da 300mila euro

Due mesi di lavori, che inizieranno la prima settima dei settembre. E un investimento di trecento mila euro, per rinnovare la via Paolo Savi, in Darsena, nel tratto che va da via Menini e via dei Pescatori. Un intervento che "prevede la completa riqualificazione dell’intera area" si legge nel piano approvato ieri in giunta. Saranno infatti sistemate la fognatura bianca e le caditoie, previsto il rialzo dei chiusini, l’adeguamento di tutti i sottoservizi, dalla luce, al gas fino alle linee telefoniche, per poi coprire tutto con il nuovo asfalto. Infine saranno realizzati i nuovi marciapiedi e la segnaletica, in parallelo al nuovo verde pubblico.

L’assessore all’urbanistica Federico Pierucci parla di "Un intervento atteso, che apre una nuova stagione di lavori pubblici in città che vedrà la conclusione di opere importanti, come via Mazzini e il palazzo delle Muse, ma anche l’inizio di cantieri come piazza Piave e l’esedra della Pineta di Ponente".

Una stagione di cantieri pubblici che, quartiere per quartiere,strada per strada sta rinnovando il volto di Viareggio. Con operai al lavoro anche di notte (anche per garantire la massima sicurezza viste le giornate torride di queste ultime settimane) per completare il cronoprogramma disposto dagli uffici comunali. Come accaduto recentemente al Varignano dove sono in dirittura d’arrivo gli interventi partiti a marzo scorso che hanno interessato 27mila metri quadri di rifacimento strade, dai sottoservizi agli asfalti, per un investimento di oltre un milione. Proprio in questi giorni le ditte incaricate stanno completando le riasfaltature in via Paladini, via della Resistenza, via del Forcone e in via del Pastore.