A scuola di soccorso. Misericordia in cattedra

La Misericordia di Stiava si conferma un presidio importante sul territorio di Massarosa non solo per le sue attività sociali e di soccorso, ma anche in termini di prevenzione. Nelle ultime settimane, la Confratrnita guidata da Alberto Franceschi ha portato avanti con le seconde medie dell’istituto "Sforzi" il progetto "Asso: a scuola di soccorso", che ha visto impegnati tre volontari formatori in alcune lezioni rivolte agli studenti.

"I ragazzi hanno mostrato attenzione e interesse – racconta il presidente Franceschi –; il corso si è svolto nel plesso scolastico di Piano di Conca e consisteva in lezioni teoriche di primo intervento nei confronti di un soggetto colto da malore o ferito, con manovre rianimative, compreso il massaggio cardiaco".

Ieri mattina si è tenuto l’evento conclusivo del progetto: dalle 9,30 alle 11,30, tutti i ragazzi coinvolti hanno preso parte a una lezione pratica su un manichino e hanno potuto osservare dall’interno il funzionamento di un’ambulanza, per avere idea su tutte le strumentazioni del mezzo di soccorso. Agli alunni di tutte e quattro le cassi che hanno preso parte all’iniziativa, inoltre, sono stati consegnati gli attestati.

"Ringrazio i docenti, la dirigente scolastica e l’insegnante Elisabetta Mei per averci dato questa opportunità – continua Franceschi –; siamo soddisfatti del progetto, che intende preparare i giovani ad avere sensibilità verso il mondo del volontariato e verso il prossimo. Il percorso è lungo ma deve iniziare dalle scuole, per avere in futuro adulti che siano protagonisti nella società e nell’associazionismo. Come ha detto Papa Francesco in occasione di una visita a Venezia: ’giovani, alzatevi dal divano’".

DanMan