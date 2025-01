A "scuola" di musica con Aleandro Baldi

Ieri a scuola tutta musica con il cantautore Aleandro Baldi e un laboratorio futuro sulla canzone d’autore. L’ Istituto Comprensivo Camaiore 1 si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico grazie alla straordinaria presenza di Baldi: una giornata speciale dedicata alla musica e alla formazione, che ha visto protagonisti gli studenti dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado.

Baldi, artista di fama nazionale, ha tenuto una masterclass esclusiva rivolta ai giovani musicisti dell’Istituto. Durante l’evento gli studenti hanno avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con lui approfondendo tecniche esecutive, espressività musicale e interpretazione. La lezione si è svolta in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, dove i ragazzi hanno potuto mettere in pratica i consigli ricevuti, condividendo con un professionista la loro passione per la musica.

Un momento di alto valore formativo per i giovani che hanno potuto arricchire il loro percorso scolastico con un’esperienza che va oltre il tradizionale insegnamento musicale. Non solo tecnica, ma anche ispirazione e motivazione: Baldi ha infatti condiviso con i ragazzi aneddoti della sua carriera e il messaggio che la musica è un linguaggio universale capace di unire e arricchire.

L’Istituto ha già in programma di coinvolgere nuovamente Aleandro Baldi in un laboratorio didattico dedicato alla canzone d’autore. Questo si inserisce tra le attività formative e di orientamento della scuola. Il dirigente scolastico, Germano Cipolletta, ha affermato l’importanza di iniziative come questa per la crescita culturale e personale degli studenti.