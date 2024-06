A Querceta inaugura “Falce di luna“. Associazione tutta al femminile

Si chiama “Falce di luna“ la nuova associazione tutta la femminile che aprirà i battenti a Querceta il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate. L’appuntamento è alle 18, in via Aurelia 126, quando i cittadini potranno conoscere questo centro culturale e di promozione sociale dedicati alla crescita personale e alla scoperta dei propri talenti attraverso un approccio centrato sulla persona e sull’ascolto. Non è un caso che il logo sia una falce di luna crescente, simbolo di novità, abbondanza, fioritura ed espansione. Le titolari Tamara, Silvia e Bettina spiegano che nel nuovo spazio di incontro e creatività saranno in cantiere diversi eventi, già a partire da quest’estate, per proseguire in autunno. Si tratta di un ricco programma di laboratori, corsi, sessioni individuali, promossi anche in collaborazione con altri operatori del settore olistico, che il 21 verrà illustrato ai presenti. Ulteriori informazioni al 329-9735663.