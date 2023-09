A misura di pedoni. Un milione di euro per il rifacimento dei marciapiedi

La ’stagione dei cantieri’ lanciata dall’amministrazione non si articola solo in una serie di maxi operazioni multimilionarie. Sul tavolo dell’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci ci sono pure interventi di portata più limitata – almeno rispetto ai cantieri principali – studiati per riqualificare, un passo dopo l’altro, singole aree della città. In quest’ottica va letto lo stanziamento di circa un milione di euro per il rifacimento dei marciapiedi che partirà nelle prossime settimane e andrà avanti fino alla primavera del 2025. "Il primo intervento si concentrerà sulla via Aurelia – spiega Pierucci –; partiamo con la sistemazione di tutto il tratto che va dalla rotatoria di via Marco Polo e il cavalcavia ‘Barsacchi’. L’operazione consiste nella scarifica, nella riasfaltatura della strada e nel rifacimento di tutto il marciapiede lato mare, dal cimitero fino alla piazzetta d’ingresso del mercato dei fiori, e poi ancora più avanti fino alla rotatoria alla base del cavalcavia. Anche le due rotonde all’inizio e alla fine del cantiere saranno sistemate. L’iter di questo intervento è già partito: si parla di lavori per circa 300mila euro. Una volta avviato il cantiere, si conta di chiudere in un mese, massimo sei settimane".

Prenderà il via tra qualche settimana, invece, un altro intervento analogo concentrato sul viale Puccini, a Torre del Lago. Anche in questo caso, si parla di diverse centinaia di metri di strada da riqualificare. "I lavori dovrebbero partire a cavallo tra ottobre e novembre – continua Pierucci –; inizieremo a rifare tutti i marciapiedi dal ponte dell’autostrada che sovrasta il viale Puccini fino all’ingresso del nuovo belvedere. I lavori prevedono anche la sistemazione dei sottoservizi e il rifacimento completo dell’asfaltatura. Se riusciamo, vorremmo cominciare l’intervento entro il mese di novembre, ma in ogni caso vogliamo procedere spediti con il cantiere nella primavera del 2024, in modo da avere i lavori ultimati per l’inizio del Festival Pucciniano, considerando che nel frattempo andranno avanti in parallelo i lavori sul nuovo Belvedere. Per questo secondo intervento sulla frazione pucciniana il costo sarà di circa 700mila euro".

Daniele Mannocchi