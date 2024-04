A marzo compravendite ’stellari’. Toccati oltre 9mila euro al metro. È il massimo negli ultimi due anni

Sembra inarrestabile il trend al rialzo del valore delle abitazioni al Forte. Con ulteriore impennata dei costi di compravendite e locazioni, e scelte diversificate: chi compra preferisce Roma Imperiale, chi viene in affitto il centro (e le locazioni nel quartiere vip diventano le ’più economiche’). Sono i dati dello studio di settore di Immobiliare.it che rilevano come a marzo per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 9.059 euro al metro quadro, con un aumento del 7,42% rispetto a marzo 2023 (8.433 euro). Negli ultimi 2 anni si tratta pertanto del prezzo medio mai raggiunto prima mentre il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato maggio 2022: per un immobile in vendita la cifra oscillata a 7.723 euro al metro quadro.

Aumenti anche sul fronte degli affitti di immobili residenziali con 20,58 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 0,73% rispetto a marzo 2023 (20,43 mensili al metro quadro) ma senza raggiungere il top di giugno 2022, con un valore di 23,46 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato invece maggio 2022 quando le locazioni sono calate a 18,86 euro al mese per metro quadro. Ma quali le zone prescelte? Vivace il mercato di marzo con costi più alti per Roma Imperiale con 12.403 euro per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è in Vaiana con una media di 4.855 euro mentre ’tiene’ tutto il quartiere di Vittoria Apuana. Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto invece in centro, con 21,54 euro al mese per metro quadro. Paradossalmente il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Roma Imperiale con una media di 17,95 euro al mese.

Fra.Na.