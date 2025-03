"A cena con l’artista". Opere di beneficenza

VIAREGGIO"A cena con l’artista", è il titolo della serata che sabato, alle 19.30, ospiterà, nelle sale dell’Hotel Esplanade, appassionati di pittura e l’artista piemontese, dal respiro internazionale, Mirco Marchelli che, ospitato da Lions Club “Giacomo Puccini“, metterà all’asta una sua opera.

Un’asta di beneficenza, moderata da Caterina Toffoli e Maurizio Trinci, il cui ricavato sarà devoluto a favore del “Codice Rosa”, un progetto dell’Asl regionale Toscana che prevede un percorso privilegiato di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di discriminazione e violenza, maltrattamento o stalking.

L’idea si rivolge soprattutto a donne, ragazze e bambine, per offrir loro una risposta tempestiva e qualificata, sia in situazioni di emergenza che nellla successiva presa in carico, cercando di contrastare comportamenti discriminanti dettati da pregiudizi e stereotipi ormai stratificati e perpetrati nel tessuto societario.

Ed è per questo che l’associazione Lions Club “Giacomo Puccini“, con la presidente Raffaella Lucchesi e il segretario Fabrizio Biagioni, ha deciso di affrontare l’argomento: un problema di sensibilità e altruismo di cui lo stesso ente, il cui unico intento è coltivare l’umanità ed esserne parte attiva, promuovendo sani principi di accoglienza e della solidarietà e partecipando al benessere della comunità viareggina e versiliese, ha deciso di farsi carico.