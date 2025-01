A Cardoso si premiano undici eccellenze del territorio

Il Comune rende omaggio a undici eccellenze che grazie alla loro preziosa attività hanno diffuso ovunque il nome del territorio stazzemese. La cerimonia di conferimento è in programma oggi pomeriggio alle 15,30 al Palazzo della cultura di Cardoso e vedrà protagonisti cittadini residenti o associazioni con sede nel territorio comunale che si sono distinti in campo professionale, artistico, sportivo, culturale e non solo.

Ecco allora a chi verranno consegnati gli attestati: la tessandora Loredana Barsanti (arte del telaio), il motociclista Thomas Benetti, i "Custodi del tappeto del mondo", la filarmonica "Santa Cecilia" di Farnocchia (nella foto), la filarmonica "Santa Cecilia" di Levigliani, il Gruppo astronomico versiliese, la pastora Carolina Leonardi, il poeta-cavatore Sauro Mattei, il parroco dell’unità pastorale Alta Versilia 2 padre Benvenuto Kasuba, la pastora Silvia Pieruccioni e infine gli "Uomini della Neve".