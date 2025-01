A caccia di volontari. Riparte il servizio civile. Assegnati pochi posti

Appena sette posti assegnati a Pietrasanta. Davvero pochi, se si considera che le associazioni cittadine hanno bisogno come il pane di volontari e forze fresche. Ma il "taglio" previsto dal servizio civile 2025 potrebbe anche favorire il rapporto tra domanda e offerta proprio per il fatto che i posti disponibili sono esigui e riempirli non dovrebbe essere così problematico. Il fatto è che le tre associazioni coinvolte – Unione lotta alla distrofia muscolare (Uildm), Croce Verde e Misericordia di Pietrasanta – l’anno scorso avevano ricevuto poche domande e questo ha fatto diminuire il "tesoretto" a loro disposizione.

Il loro appello è rivolto quindi a tutti coloro che vogliono provare l’esperienza del volontariato e vivere sulla propria pelle i bisogni del territorio, in particolare le fasce più deboli. Mettersi al servizio del prossimo con generosità e impegno è, del resto, il manta del bando emesso in questi giorni con scadenza 18 febbraio. Possono partecipare giovani tra i 18 e i 28 anni, per un totale di 12 mesi (il servizio partirà in primavera), 25 ore settimanali spalmate in 5 giorni e una retribuzione mensile di 507,30 euro. Partendo dalla Uildm, il progetto si intitola “La sostenibile leggerezza dell’essere autonomo“ ed è dedicato alla cura dei disabili, spaziando dall’assistenza domiciliare all’accompagnamento, fino ad attività di socializzazione, laboratori e sportelli di supporto. Sono previsti 4 posti, di cui uno riservato a giovani con difficoltà economiche (Isee non superiore a 15mila euro): anche l’anno scorso alla Uildm ne erano stati assegnati 4, ma fecero domanda solo 3 ragazzi, attualmente impegnati nel servizio civile. Per info è possibile contattare la presidente Elena Polacci al 380-3233582 oltre al sito internet Elena per ricevere tutte le informazioni.

Per le altre due associazioni il servizio prevede in particolare il trasporto sociosanitario. Alla Croce Verde c’è un solo posto disponibile in quanto il secondo progetto non è stato accolto: per ulteriori info è possibile contattare lo 0584-72255-70404. Due posti, infine, per la Misericordia di Pietrasanta: l’anno scorso ne erano stati assegnati quattro, ma alla fine era arrivata una sola domanda. In questo caso è possibile chiamare la confraternita allo 0584-70055.

Daniele Masseglia