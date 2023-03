In Versilia primo party vip della stagione: Enzo Miccio e Pazzini dall’Antico Vinaio

Un momento dell'inaugurazione dell'Antico Vinaio a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, 25 marzo 2023 – Sboccia la primavera e Forte dei Marmi si accende di mondanità.

Col primo evento glamour: l’inaugurazione del locale dell’Antico Vinaio in piazza Garibaldi. Il re delle schiacciate Tommaso Mazzanti (che sta sbancando in America) venerdi sera ha infatti regalato un pre opening su invito del nuovo punto vendita, in un appuntamento condito di sapore, musica e volti dello spettacolo.

Presenti infatti l’ex Gieffino Jonathan Kashanian, il wedding planner Enzo Miccio, la influencer Giulia Salemi col compagno Pierpaolo Pretelli oltre a politici, imprenditori, tik toker di grido e giornalisti. Con loro anche l’ex calciatore Giampaolo Pazzini.

Nell’occasione il fiorentino Mazzanti ha ufficializzato il debutto della focaccina Forte dei Marmi e poi ha divertito tutti i presenti coinvolgendo i personaggi dello showbiz in una estemporanea combinazione di ingredienti.

Un party che è stato il preludio all’apertura vera e propria del punto vendita, che inizia la sua attività proprio nella giornata di sabato 24 marzo. Un locale diverso dagli altri, come ha spiegato Mazzanti, con un tocco chic e una sala dove gustare le focacce.

Durante la serata ovviamente la schiacciata è stata la grande protagonista del catering. Per chiudere il party, una grande torta con le iniziali AV, Antico Vinaio, con Tommaso Mazzanti che ha festeggiato insieme alla famiglia e agli amici l’apertura del punto vendita.

Fra.Na.