Carnevale di Viareggio 2024, arriva la notte dei bozzetti

Viareggio, 9 agosto 2023 - Domani, giovedì 10 agosto, alla Cittadella del Carnevale saranno svelati i progetti delle opere allegoriche che sfileranno al Carnevale di Viareggio 2024. Dalle ore 21, con ingresso libero, saranno resi noti al pubblico tutti i progetti delle costruzioni allegoriche in concorso che parteciperanno ai Corsi mascherati del Carnevale di Viareggio 2024, in programma dal 3 al 24 febbraio. I bozzetti delle costruzioni allegoriche saranno illustrati direttamente dagli artisti, attraverso coreografie, musica, spettacolo, sketch, esibizioni. Verranno presentati i carri di prima e seconda categoria, le mascherate in gruppo e le maschere isolate. Conduttore della serata Daniele Maffei, presentatore e voce narrante del Carnevale. Per la Notte dei bozzetti la Fondazione Carnevale mette a disposizione bus navetta gratuito dal Lungomare alla Cittadella e ritorno. Il servizio dalle ore 20 alle 21,30 effettuerà tre fermate: piazze Margherita, Mazzini e Puccini, prima dell'arrivo in Cittadella. Il servizio di ritorno, dalla Cittadella alle tre fermate sul Lungomare, sarà attivo dalle 23,30 alle 00,30. In occasione della manifestazione sarà aperto al pubblico - dalle ore 20,30 - il Museo del Carnevale con l'Espace Gilbert, mentre una grande mongolfiera sorvolerà la piazza. Aperti gli hangar: sarà l'ultima occasione per ammirare le costruzioni allegoriche che hanno partecipato al 150esimo anno del Carnevale. Dalle 20,30 saranno attivi i laboratori della cartapesta per i bambini.

Maurizio Costanzo