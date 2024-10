Violenza, razzismo, odio: "l'Otello di Leo" approda all'Università. Ed è subito dibattito

Perugia, 22 ottobre 2024 - "Non sono quello che sono: l'Otello di Leo", tra amore, morte e gelosia diventa oggetto di una masterclass all'Università degli studi di Perugia. L'attore e regista Edoardo Leo giovedì alle 11 sarà all' Aula Magna del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali per discutere con le studentesse e gli studenti dell’Ateneo perugino sui temi della sua ultima opera cinematografica.

Un progetto rivolto ai giovani ai quali trasmettere, attraverso l’analisi e la rilettura cinematografica di un classico in chiave moderna, un nuovo approccio a un bagaglio valoriale fondato sul rispetto per la persona. Violenza di genere, gelosia, maschilismo, anaffettività, razzismo sono tra i principali temi di questa indagine sull’odio. Si esplorerà anche l’operazione da un punto di vista del linguaggio, le motivazioni sulla scelta di tradurre il testo nei dialetti romano e napoletano e la relazione tra testo letterario e indagine sociologica.

"L’Otello di Shakespeare non ha bisogno di essere raccontato - dice Leo - Ha solo bisogno di essere riletto esattamente com'è stato scritto, con la sola forza del dialetto a riportarlo al presente. Iago, Otello, Desdemona sono purtroppo ancora tra noi. La cronaca attraverso un grande classico. Ambientata nei primi anni 2000, una storia senza tempo in cui il bene e il male si mescolano in un vortice di inganni, tradimenti e folle gelosia".

L’incontro fa parte del progetto Masterclass tour che precede l’uscita del film in sala e che vede, fino al 30 ottobre, una serie di appuntamenti con gli studenti e le studentesse in alcuni dei più prestigiosi Atenei d'Italia.