Tomas, Giacomo, Lucia e Anna: ciceroni speciali sulle orme dei Vitelli

Città di Castello, 20 dicembre 2024 - Tomas, Giacomo, Lucia e Anna sono quattro ragazzi speciali. Oggi hanno svolto una missione molto particolare: sono diventati ciceroni e hanno fatto da guida ad una classe del Liceo Plinio Il Giovane attraverso un inedito tour cittadino sulle tracce della famiglia Vitelli.

I quattro ragazzi fanno riferimento al Dipartimento di Igiene Mentale della USL Umbria. Sono stati coinvolti nel progetto #GUIDAPERUNGIORNO che ha visto protagonisti i docenti di storia dell’arte della scuola. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Luca Secondi e degli assessori Michela Botteghi e Benedetta Calagreti e le foto di rito in piazza Gabriotti davanti al palazzo comunale il nutrito gruppo di studenti, cartina alla mano si è diretto in Piazza delle Tabacchine e via della Mattonata dove è ubicata la prima antica abitazione dei Vitelli.

Il progetto, elaborato da un nutrito e qualificato gruppo di lavoro, di cui ne fanno parte esperti medici ed operatori del Centro salute mentale Alto Tevere, del Dipartimento di Salute Mentale della USL Umbria 1 e della Cooperativa “La Rondine”, con il pieno supporto del comune di Città di Castello, prevede di creare all’interno del centro storico della città dei percorsi tematici da mettere a disposizione dei turisti, al fine di farne conoscere la storia. Dal punto di vista medico, l’obiettivo del progetto è la riabilitazione psichiatrica, aiutando la persona con tale patologia a tornare a un livello ottimale di funzionamento e a raggiungere i propri obiettivi di vita.