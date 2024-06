Terrore in un locale: 37enne sfonda la vetrina e prende a sediate il titolare

Perugia, 5 giugno 2024 - Se l'è vista brutta il titolare di un locale del semicentro, preso a sediate in testa da un brasiliano già gravato da gravi precedenti di polizia. Il malvivente si è avvicinato minacciosamente all'uomo, tanto che questo impaurito si è chiuso dentro il locale. A questo punto il 37enne è diventato una furia. Dopo aver infranto il vetro della porta d’ingresso con una sedia in metallo, ha afferrato l’uomo, trascinandolo fuori dal locale e l'ha colpito violentemente con la sedia alla testa e al corpo.

Provvidenziale l'intervento della moglie che ha posto fine al pestaggio, mettendo in fuga l'assalitore. Il poveretto è stato accompagnato in ospedale: se la caverà con 40 giorni di prognosi. Intanto i poliziotti hanno rintracciato il balordo nei pressi di piazza IV Novembre. Alla richiesta di fornire i documenti o le proprie generalità, l’uomo si è rifiutato; per questo motivo è stato accompagnato in Questura dove, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per lesioni personali aggravate.