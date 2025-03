Strage di fenicotteri rosa, stormo si schianta contro un monte: 7 sono morti, 2 feriti

Scheggia-Pascelupo (Perugia), 18 marzo 2025 – E' un episodio rarissimo, che potrebbe avere a che fare con il maltempo: uno stormo di 9 fenicotteri rosa è stato scaraventato dal vento sui costoni del Monte Catria, nell'Appennino umbro-marchigiano. Ed è una strage: "Nell'impatto - informano i Carabinieri forestali di Cagli - purtroppo sono morti 7 esemplari, mentre i due sopravvissuti sono stati ritrovati in condizioni critiche nella località Balze degli Spicchi". L'allarme era stato dato da un gruppo di escursionisti che hanno allertato i Forestali dopo essersi imbattuti, lo scorso week-end, nell'insolito spettacolo.

Ma come mai lo stormo si trovava ad alta quota, quando l'habitat dei fenicotteri è in genere in zone costiere e lagunari? Gli esperti ipotizzano che gli uccelli, sorpresi dal maltempo mentre sorvolavano l’appennino, forse diretti verso una delle zone di nidificazione nell'Adriatico, siano stati scaraventato contro la faggeta del monte. I due esemplari sopravvissuti sono stati avvolti in coperte termiche e poi affidati alle cure del Centro recupero animali selvatici (Cras) delle Marche di Ca’ Girone a Urbino, dove seguiranno il percorso di riabilitazione. A distanza di qualche giorno, le notizie sono incoraggianti: sembra che si stiano riprendendo. "Quando saranno di nuovo in salute - riferiscono dal Centro - verranno liberati nelle Saline di Cervia, dove si trova una delle zone di nidificazione della specie". Nel frattempo, i due animali, sono stati segnalati all'Ispra quale ente competente. "Un episodio eccezionale, raramente osservato, anche a detta degli operatori esperti".