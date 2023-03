Perugia ko con il Sudtirol: un gol di Curto punisce il Grifone

Matos in azione

Perugia, 5 marzo 2023 – Tre punti per archiviare il discorso salvezza e sognare in grande. Al Druso il Sudtirol s'impone di misura per 2-1 contro un Perugia volitivo ma poco concreto. L'arrembaggio iniziale dei padroni casa, porta il primo sussulto al 7' con il palo colpito da Odogwu.

Il Perugia prova ad operare il break con il rasoterra di Iannoni che, al 12', non ha alcun effetto. Sudtirol padrone del campo ma la porta difesa da Gori non rischia nulla.

L'estremo perugino al 22' non ha alcun problema a silenziare la traiettoria di Odogwu, ed un minuto dopo è fermo sulle gambe nell'osservare l'inzuccata ad incrociare di Mazzocchi che termina poco distante dal palo.

Al 25' Mazzocchi non sbaglia quando spedisce la palla nel sette alto, vanificando il volo del portiere. Al 43' Celli interviene su Oliveri che finisce a terra, per l'arbitro è calcio di rigore. Casasola dal dischetto spiazza Poluzzi ed insacca la rete del pareggio.

Nel secondo tempo il Sudtirol prova a stringere gli avversari nella propria metà campo, ed al 59' Rover scalda i guanti di Gori con un fendente da fuori area.

Il Sudtirol torna in vantaggio al 66': il cross di Fiordilino è deviato sulla traversa da Curado, sul rebound è pronto il tapin di Curto che beffa Gori.

Il brivido lo procura Casasola all'89' quando, sull'impacciata uscita di Poluzzi, indirizza centralmente e Curto salva sulla linea di porta.

Il tabellino

Sudtirol-Perugia 2-1

SUDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli (14' st Lunetta); De Col, Tait, Belardinelli (1' st Fiordilino), Rover (35' st Siega); Mazzocchi (8' st Cissè); Odogwu (35' st Larrivey). In panchina: Minelli, Berra, Vinetot, Giorgini, Schiavone, Pompetti, Carretta. Allenatore: Bisoli.

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Struna (15' st Rosi); Casasola, Iannoni (15' st Bartolomei), Santoro (34' st Matos), Lisi; Kouan (23' st Luperini); Olivieri (23' st Capezzi), Di Carmine. In panchina: Furlan, Abibi, Baldi, Cancellieri, Matos, Rosi, Vulikic, Seghetti. Allenatore: Castori 6.

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo 6.

Marcatori: 25' pt Mazzocchi, 45' pt Casasola (rig), 29' st Curto.

Note: pomeriggio caratterizzato da cielo sereno e terreno in buone condizioni. Al 48' st espulso Rosi per doppia ammonizione. Ammoniti: Belardinelli, Cissè, Iannoni, Rosi, Curado. Angoli: 9-3. Recupero: 1'; 6'.