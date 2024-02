Squadra. Biancorossi a riposo. Domani la ripresa

Giorno di riposo oggi per i biancorossi di Formisano. La squadra ha fatto rientro ieri sera dalla Sardegna e l’allenatore ha concesso al gruppo uno stop, con la ripresa fissata per domani pomeriggio. Il Perugia sarà impegnato domenica al Curi contro la Juventus Next Gen (ore 16,15) e per il match Formisano dovrà rinunciare a Kouan che era rimasto in diffida dopo il doppio giallo contro il Sestri Levante e ieri ha rimediato, in occasione dell’episodio del rigore, un’ammonizione che gli costa una nuova squalifica. Alla ripresa dei lavori, fari puntati sui progressi dei calciatori che sono ancora fuori per infortunio. Il Perugia potrebbe recuperare, per la partita con la Recanatese, dopo la Juventus (sempre al Curi), Bozzolan e Bartolomei. Da valutare anche i progressi di Vazquez che potrebbe tornare presto ad allenarsi con il gruppo.