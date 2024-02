Squadra. Angella da valutare. Spiragli per Matos

I biancorossi si ritrovano questa mattina per iniziare a preparare la partita di mercoledì sera con la Fermana. Sono tante le assenze per il prossimo appuntamento di campionato: nel momento cruciale della stagione, Formisano deve rinunciare a pedine pesanti in tutti i reparti. Perché oltre alla lista dei calciatori infortunati (Vulikic, Bozzolan, Bartolomei e Vazquez) si aggiungono le assenze certe di Sylla e Kouan che saranno squalificati dal giudice sportivo dopo la partita con il Sestri Levante. Uno spiraglio, però, per quanto riguarda Matos che potrebbe accelerare il recupero e tentare il rientro. Alla ripresa dei lavori l’allenatore del Perugia dovrà però valutare la condizione di Angella che sarebbe uscito dal campo di Vercelli non al meglio della condizione. Già oggi, nella seduta del mattino, se ne saprà di più. C’è poco tempo per allestire una squadra decimata dagli infortuni, soprattutto in attacco.