Spoleto-Lama, sfida tra tecnici al debutto

Dodicesima giornata di Eccellenza con fischio di inizio alle 14,30 su tutti i campi, eccezion fatta per il ’Gubbiotti’ di Narni dove la Narnese ospita il Pontevalleceppi che si gioca alle ore 17.

Atletico Bmg-Castiglione del Lago: vietato sbagliare per i padroni di casa che vengono da 4 sconfitte di fila. Al Romoli arriva un Castiglione in grandissima salute.

Branca-Acf Foligno: esame che conta per la capolista impegnata in un campo difficile come il Santa Barbara. Il Branca vuole un risultato di prestigio per rilanciarsi.

Città di Castello-Angelana: Armillei ritrova Valori in attacco, mentre Cotroneo deve inventarsi la difesa senza gli squalificati Subbicini, Melillo e Ventanni. Punti pesanti in palio al Bernicchi

Ellera-Olympia Thyrus: padroni di casa con il morale a mille e con un neo acquisto subito a disposizione di Bisello Ragno. Ufficiale l’ingaggio del jolly classe 2002, ex Trestina e Castel del Piano, Michele Convito (nella foto). Nuovi ingressi anche in società, con i biancazzurri che vogliono i tre punti al cospetto di una Thyrus rigenerata dalla vittoria contro lo Spoleto.

Narnese-Pontevalleceppi: fischio di inizio alle 17 al Gubbiotti per la contemporaneità con l’impegno della Ternana femminile. Per la Narnese è una di quelle partite da non sbagliare. Pontevalleceppi ancora senza capitan Urbanelli.

Nestor-Terni Fc: un punto nelle ultime sette partite. Marscianesi in crisi al cospetto di un Terni Fc salito al terzo posto grazie ai sette risultati utili di fila.

Pierantonio-Tavernelle: in casa la Bruni band non vuole steccare ma al Marinelli arriva un Tavernelle che è costretto a fare punti.

Spoleto-Lama: di fronte le due squadre che hanno cambiato allenatori in settimana. Lo Spoleto si presenta con Ezio Brevi in panchina al posto di Francesco Raggi. Nel Lama Riccardo Caporali ha preso il posto di Renato Borgo.