Sir Perugia, Colaci avverte "Stiamo attenti a Milano"

PERUGIA - Archiviato con successo il primo weekend di play off, la Sir Safety Susa Perugia guarda già al futuro, e il futuro si chiama gara due dei quarti di finale in programma domani alle 20,30 all’Allianz Cloud di Milano. Ovviamente nessuno dell’entourage bianconero pensa che gara due possa essere una passeggiata perché la formazione di casa, allenata da Roberto Piazza, ha già dimostrato in stagione di vender cara la pelle: prova ne è il fatto che Piano e compagni hanno eliminato Civitanova nei quarti di finale della Coppa Italia, guadagnando così l’accesso alla final four di Roma dove è stata battuta in semifinale da Trento. Quella final four che ha visto i Block Devils subire l’unica e bruciante sconfitta stagionale contro Piacenza, poi vincitrice del trofeo. Forti del fattore campo e della prestazione convincente in gara uno, Leon e compagni stanno perciò ultimando la preparazione per la partita di domani sera. Max Colaci non si fida degli avversari: "Dovremo stare attenti perché ci hanno messo in difficoltà all’inizio di gara uno col servizio ma noi abbiamo la necessità di portare a casa la partita per organizzare poi al meglio gli impegni di Champions League. Credo però che la partita poi sia stata gestita al meglio in tutti i fondamentali, anche se possiamo fare meglio in alcune situazioni di ricezione e cambio palla".

Intanto la società bianconera del presidente Gino Sirci, che in Europa ha la denominazione di Sir Sicoma Monini Perugia, ha ricevuto dalla Cev l’ufficializzazione delle date per il doppio impegno in semifinale di Champions League contro i bicampioni d’Europa in carica del Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle: gara uno si giocherà in terra polacca alle 20,30 di mercoledì 29 marzo, il ritorno al Pala Barton giovedì 6 aprile sempre alle 20,30. In base a questi impegni, che potrebbero aprire al sestetto di Anastasi le porte delle Superfinals di Champions League in programma sabato 10 maggio a Torino, gara tre dei quarti di finale scudetto contro l’Allianz Milano si disputerà regolarmente domenica prossima, 26 marzo, al consueto orario delle ore 18.