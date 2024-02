Rugby. L’Acea sprofonda. Sconfitta amara anche a Benevento

Lo scontro salvezza va al Benevento. Doveva essere la partita per cambiare marcia ed iniziare a mettere insieme punti per consolidare la classifica. L’Acea Rugby Perugia, invece, è caduta nuovamente e questa volta in maniera rovinosa sul campo del Benevento. Una sconfitta (29-14) che costringe i biancorossi all’ultimo posto della classifica, superati proprio dai sanniti, con lo spettro dei playout che si fa sempre più concreto. In terra campana Caruso e compagni hanno messo in campo voglia e buone trame di gioco, ma non sono bastati di fronte ad un ambiente caldo e ad una direzione di gara almeno da rivedere. Chiuso il primo tempo in svantaggio, 12-7, Perugia ha cercato di riequilibrare le sorti del match ma l’espulsione di Rios ha complicato l’obiettivo e Benevento ne ha approfittato per chiudere la contesa.

"Dispiace – dichiara il presidente Ruggero Renetti al termine della gara – per questa ennesima sconfitta. Al di là dei nostri demeriti, credo che stavolta vada menzionata una direzione di gara assai discutibile e un ambiente non certo sportivo, come è naturale attendersi nel rugby. Dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare in tutti i modi di risollevarci da questa situazione".

Il prossimo impegno per l’Acea Rugby Perugia è in programma domenica a Pian di Massiano contro Roma Rugby.