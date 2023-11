Orgoglio perugino. Miriana Mangialasche è d’oro. Campionessa di Sup a 15 anni

Si è svolta ad Ortigia in Sicilia la finale del Campionato Italiano di SUP (stand up paddle) che ha decretato il team Trasimeno SUP vice campione d’Italia ed assegnato tre titoli italiani di categoria. Oltre a Vira Lemekha (Master Femminile), Cristian Bottausci (Khauna Maschile) che è anche il coach e riferimento del team lacustre, il titolo è andato alla giovane Miriana Mangialasche (Under 16 Femminile). Quindici anni, perugina, Miriana è tesserata con la Sup Trasimeno di Passignano da due anni. Lei si allena al lago (il Sup Trasimeno è l’unica realtà di acqua dolce), mentre le gare sono quasi tutte al mare con altre atlete che fanno parte ovviamente dei team di mare.

Nell’ultima tappa, domenica scorsa a Ortigia, Miriana ha ottenuto la vittoria delle due gare e del campionato nazionale Under 16. Una bella soddisfazione per lei perugina di Porta Eburnea e per tutta la scuola Sup Trasimeno che con gli ottimi risultati di tutti gli atleti ha compiuto veramente una grande impresa sportiva.