Gubbio, pari al Barbetti con la Sambenedettese

Gubbio, 30 agosto 2025 – Mimmo Di Carlo voleva continuità: non l’ha trovata nel risultato (il Gubbio non va oltre il pari con la Sambenedettese, muovendo comunque la classifica contro un avversario ostico) ma sicuramente nella prestazione. La strada è giusta, serve tempo per creare amalgama e automatismi ma l’impressione è che la squadra si diverta e il pubblico – che ha risposto con un buon numero di presenze – possa fare lo stesso. Il Gubbio fa la partita ma la Samb non resta a guardare e il primo tempo offre da subito emozioni: al 3° Scafetta manda a lato sul suggerimento di Marranzini, quattro minuti dopo è Bagnolini che vola e salva la punizione di Alfieri. Al 18° Tosi crossa da sinistra, Konatè sponda per Eusepi che da due passi si fa ipnotizzare da Bagnolini; sul ribaltamento di fronte Spina incanta e crossa dal limite, sul secondo palo incorna Zallu, Orsini salva ma nulla può sul tapin vincente di Tommasini. Il Gubbio ha l’inerzia dalla sua e va vicino al raddoppio: prima con la girata in area di Tommasini che si stampa sulla traversa e poi con il destro dal limite di Carraro respinto da Orsini. La Samb non molla, resta in partita e nel finale trova il giusto episodio. Al 41° Zini sfiora il palo di testa, poi al 45° Eusepi rifinisce un cross di Marranzino sul quale si avventa Toure, che di testa anticipa Bruscagin e batte Bagnolini. Nella ripresa cala l’intensità del match soprattutto per gli ospiti che concedono il pallino del gioco al Gubbio. Al 56° Spina incrocia il mancino ma Orsini mette in corner, dalla bandierina la tocca Eusepi favorendo Minta, la cui deviazione verso il centro è allontanata sulla linea dal portiere ospite. L’emozione più grande arriva al 65°; Carraro calcia da corner, Di Bitonto incorna e nonostante l’intervento di Orsini la palla sembra entrare: la squadra arbitrale non è dello stesso avviso, anche dopo la revisione all’FVS. La Samb rimette fuori la testa nel finale con il destro ravvicinato di Zini al 74° respinto da Bagnolini: da qui in poi nessun sussulto, finisce 1-1.

TABELLINO

GUBBIO-SAMBENEDETTESE 1-1 GUBBIO (3-4-2-1): Bagnolini; Di Bitonto, Bruscagin, Fazzi; Zallu, Djankpata, Carraro, Podda (st 31’ Signorini); Spina (st 15’ Niang), Minta (st 15’ Ghirardello); Tommasini (st 40’ La Mantia). All. Di Carlo A disp. Kaprikas, Galli, Tentardini, Baroncelli, La Mantia, Sportolaro, Saber, Ghirardello, Conti, Niang. SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi (st 34’ Battista); Toure, Alfieri (st 45’ Bongelli); Scafetta (st 1’ Paolini), Konatè, Marranzino (st 27’ Napolitano); Eusepi (st 45’ Sbaffo). All. Palladini A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Sbaffo, Vesprini, Chiatante, Iaiunese, Tataranni. ARBITRO: Vingo di Pisa (Rinaldi-Granata) MARCATORI: pt 19’ Tommasini, pt 45’ Toure NOTE: corner 6-3; ammoniti: Djankpata, Alfieri, Podda, Toure, Zini; recupero: pt 3’; st 6’.

Federico Minelli