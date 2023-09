Lucchese vs Perugia, Inizia la Sfida!

COSI’ IN CAMPO (stadio Porta Elisa, ore 20,45)

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Quirini, Sabbione, Benassai, De Maria; Tumbarello, Gucher; Guadagni, Russo, Fedato; Magnaghi. A disposizione: Coletta, Alagna, Perotta, Rizzo, Pinna, Romero, Sueva, Berti, Djibril, Merletti, Cangianello, Leone, Viscont. Allenatore: Gorgone

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni; Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Acella; Matos, Di Serio (Seghetti), Lisi. A disposizione: Abibi, Cancellieri, Dell’Orco, Morichelli, Lickunas, Ebnoutalib, Torrasi, Giunti, Seghetti, Bezziccheri, Cudrig. Allenatore: Baldini

Arbitro: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia Assistenti Veronica Vettorel di Latina e Franco Iacovacci di Latina. Quarto ufficiale sarà Clemente Cortese della sezione di Bologna. In tv: La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 251) e Now.