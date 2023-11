L’Orvietana resta negli spogliatoi, sconfitta pesante

ORVIETANA

0

S. DONATO TAVARNELLE

3

ORVIETANA: Marricchi (52’ Rossi), Caravaggi, Lorenzini (87’ Ciavaglia), Vignati, Ricci, Siciliano (69’ Santi), Osakwe (33’ Mafoulou), Greco, Marsili (79’ Pelliccia), Veneroso, Stampete. All. S.Fiorucci

S. DONATO: Manzari, Sichi (65’ Forconi), Nobile, Videtta, Calamai (85’ Panicucci), Frosali (81’ Giubbolini), Barazzetta, Marianelli, Neri, Bellini (69’ Gjana), Belli (50’ Papalini). All. L. Collacchioni.

Arbitro: Emanuele Orlandi di Siracusa (Dattilo-Cirillo)

Marcatori: 16’ Barazzetta, 30’ Sichi, 48’ Bellini

Note: espulso Greco 81’ per doppio giallo

ORVIETO - Dell’Orvietana va in campo solo una “bozza“. La copia migliore rimane nello spogliatoio e quella sul campo non basta per arginare le velleità del San Donato. Difficile capire cosa sia successo ai biancorossi, solo una settimana fa protagonisti sul difficile campo del Ghiviborgo. Forse, le contemporanee assenze di Orchi, Manoni, Gomez e Fabri, o una giornata storta, causa un cattivo approccio alla partita. L’inizio è tutto di marca toscana. Gli ospiti si trovano a meraviglia, sono sempre i primi ad arrivare sul pallone. Scelgono, presumibilmente per aver studiato gli avversari, di cercare lo sfondamento sulla parte destra della difesa di casa. Caravaggi è messo in difficoltà da raddoppi e sovrapposizioni. In mezzo al campo le cose non vanno meglio, nonostante che l’Orvietana giochi a quattro, quantomeno sul piano teorico. Veneroso e Osakwe si adattano ma non hanno il ruolo nelle corde. Ricci non ha il passo, essendo reduce da infortunio, Greco si fa in quattro ma non è sufficiente. Il San Donato si porta avanti dopo 20 minuti scarsi, anche, con un po’ di fortuna. Punizione di Neri, palla deviata, Marricchi, preso in controtempo, riesce a deviarla, ma proprio sui piedi Barazzetta che insacca. La reazione è blanda, gli ospiti continuano a insistere e, al 30’, passano per la seconda volta con Sichi, che trova l’angolino dalla distanza. Esce Osakwe, sostituito da Maofoulou che farà un buon lavoro a centrocampo, dove serve. Sotto di due, l’Orvietana è attesa a una forte reazione alla ripresa del gioco. Bastano, però, tre minuti per spegnere la luce in maniera definitiva. Barazzetta, partendo da posizione, forse irregolare, s’invola sulla destra, mette in mezzo la palla sulla quale Bellini è in anticipo: mette dentro e chiude la partita.

Roberto Pace