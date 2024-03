La squadra. Bartolomei in gruppo. In porta torna Adamonis

I biancorossi si sono ritrovati ieri mattina a Pian di Massiano per iniziare a preparare la sfida di giovedì, sul campo della Carrarese. Vista la sfida ravvicinata, anche chi è sceso in campo con il Pineto si è allenato a pieno ritmo, nessuna seduta di scarico, quindi. Ancora niente da fare per Dell’Orco, mentre Bartolomei è tornato definitivamente in gruppo e potrà strappare una convocazione mercoledì, quando la squadra raggiungerà la Toscana in vista della partita di giovedì. Per la prossima partita, Formisano potrà contare anche su Adamonis che contro il Pineto ha scontato il turno di squalifica, mentre dovrà rimunciare a Lisi che contro gli abruzzesi ha rimediato il "giallo" che gli costa la squalifica. Il tecnico del Perugia valuterà se impiegare Bozzolan o Cancellieri. Il programma, adesso, prosegue con una seduta oggi pomeriggio.