La Sir ambisce alla vittoria contro la Berlin Recycling

La stagione comincia ad entrare nella sua fase calda, stasera (ore 19,30) la Sir Sicoma Monini Perugia gioca il quarto di finale della Champions league. Nella gara d’andata che si disputa in trasferta i block-devils puntano a vincere contro la Berlin Recycling Volleys. Non ci sono precedenti tra le due squadre, si tratta perciò del primo duello tra i club che pure sono da anni protagonisti in Europa. La partita mette a confronto le prime della classifica nei rispettivi campionati nazionali, un autentico raffronto tra due scuole di pallavolo. Tra i padroni di casa guidati dall’allenatore Cedric Enard è la compattezza di squadra ad essere il punto di forza. Non ci sono giocatori di grandissimo respiro internazionale, ma i pericoli provengono dall’opposto ceco Marek Sotola e dallo schiacciatore francese Timothée Carle. I bianconeri del tecnico Andrea Anastasi hanno studiato a video l’avversaria che si conosce poco e sanno che dovranno stare molto attenti: "Berlino è una squadra che gioca un’ottima pallavolo. Dovremo essere intelligenti e molto umili nell’affrontarli, tecnicamente e tatticamente sanno cosa fare. Dovremo avere grande rispetto, avremo bisogno di giocare duri contro di loro. Inutile dire che è indispensabile fare risultato e compiere il primo passo in vista della gara di ritorno". A rassicurare la tifoseria è la condizione impeccabile del regista Simone Giannelli, sempre molto preciso nella gestione della gara, nonché l’incisività del centrale Flavio Resende Gualberto, che ha dimostrato di essere implacabile a rete. La gara sarà trasmessa su Eurosport 2, mentre le gare di champions league sono anche in diretta su Discovery+. Arbitri: Bernard Valentar (SLO) e Koen Luts (BEL). Berlino: Tille – Sotola, Stalekar – Brehme, Schott – Carle, Tsuiki (L). Perugia: Giannelli - Rychlicki, Resende Gualberto - Russo, Leòn - Semeniuk, Colaci (L).

Alberto Aglietti