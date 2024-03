Il campione perugino di Mma (arti marziali miste). Federico Rotoni ricevuto in Comune L'assessore alla Cultura Leonardo Varasano ha elogiato il campione perugino di MMA Federico Rotoni per i valori di disciplina e sacrificio che incarna. Rotoni, 21 anni, ha recentemente ottenuto la sua seconda vittoria e si impegna a sfatare i preconcetti sulle arti marziali miste tramite i social media. Varasano lo ha premiato con il gagliardetto col Grifo e un libro dedicato a Perugia, elogiandolo come esempio positivo nello sport. Prossimo impegno per Rotoni a maggio a Budapest.