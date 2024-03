Grifo a Carrara: è caccia all’impresa. Formisano cambia l’attacco

Il Perugia cerca il sorpasso, o almeno di non far scappare via l’avversario. La Carrarese invece punta a tenere a distanza il Grifo o se possibile prendere il largo, forte di due punti di vantaggio. Il Perugia ha mandato un messaggio dopo il pareggio con il Pineto: non vivere questa sfida con troppa pressione, come se fosse l’ultima. L’ultima non non lo è, ma sicuramente andare a caccia della terza posizione deve essere un obiettivo. Stasera a Carrara, allo stadio dei Marmi dove i toscani non hanno lasciato nemmeno le briciole agli avversari, il Perugia di Formisano (che avrà al seguito 160 tifosi) cercherà l’impresa. L’allenatore biancorosso ha studiato l’avversario, ne conosce pregi e anche qualche difetto, sta lavorando per trovare la combinazione giusta per portare a casa un risultato positivo dalla trasferta. Si giocherà su un campo sintetico che potrebbe aver anche risentito delle forti piogge delle ultime ore. Formisano avrà nuovamente a disposizione Adamonis che rientra dalla squalifica, ma perde Lisi che dovrà invece scontare il turno di stop. In difesa, con la conferma di Mezzoni e Lewis dovrebbe scattare il rientro dal primo minuto di Vulikic che andrà a completare il reparto. A centrocampo, invece, la novità sarà sulla fascia sinistra, con Cancellieri che dovrebbe prendere il posto di Lisi, mentre a destra scatta la conferma per Paz. In mezzo al campo ci saranno, con molta probabilità, Torrasi davanti la difesa, Iannoni e Kouan a supporto. La vera novità potrebbe essere l’attacco: già, perché Sylla nelle ultime settimane ha mostrato un lieve calo, Matos invece è entrato bene con il Pineto e potrebbe meritare la conferma dal primo minuto in coppia con Seghetti. Si vedrà. Di sicuro il Perugia non dovrà sbagliare approccio e atteggiamento: quella di stasera sarà una prova generale per i play off.