Debutto amaro per Fossato. Calenzano è un osso duro

EMMEGEL CALENZANO

3

FOSSATO VOLLEY

0

(25-20, 25-19, 25-15)

CALENZANO: Tasselli Ana. 14, Poggi 10, De Stefano 9, Scarpelli 9, Grosso 8, Gagli 2, Ermini (L1). N.E. – Traquandi, Foggi, Nencini, Tasselli Ani., Falseni, Degl’Innocenti (L2). All. Beatrice Beconi.

FOSSATO DI VICO: Servettini 12, Santocchia 10, Ciavattini 8, Mosconi 4, Chiavattini 4, Fattorini M. 1, Sagramola (L1), Beciani 2, Noto 1, Cusarelli, Provvedi, Bellucci (L2). N.E. – Cicogna, Manci, Palazzi. All. Massimo Pugnitopo.

Arbitri: Benedetta Fibbi ed Emanuele Papini.

CALENZANO (PO) - Debutto amaro in serie B2 femminile per la rinnovata e ringiovanita Fossato Volley che in trasferta incontra un osso duro, ad avere la meglio sono le ragazze della Emmegel Calenzano. Ci vorrà pazienza per la formazione umbra che ha quattro elementi del sestetto base tra i 17 e 19 anni, bisognerà ancora lavorare sodo per amalgamare il gruppo, come era facilmente prevedibile. La prima gara ha registrato errori banali che si dovranno eliminare, ma anche incertezze in difesa su cui riflettere. Ad ogni modo si sono viste anche buone cose per alcuni tratti, per trovare la continuità si dovrà fare immediatamente tesoro delle indicazioni fornite dal campo.