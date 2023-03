Da Perugia fino alle Maldive, un mare di solidarietà

di Francesca Mencacci

Metti un po’ di Grifo alle Maldive, in una scuola calcio con ragazzi e ragazze vestiti con le divise del Perugia. Un sogno che è diventato realtà per Moreno Maitini, per tutti "il Pasta", ultras della Brigata che ha dato il la alla scuola calcio di Keyodhoo e ha visto spuntare il sorriso ai tanti bambini che prima "avevano 3 palloni in 50, oggi ne hanno uno per uno", racconta soddisfatto Moreno.

Maitini con la sua attività di "travel designer", con l’agenzia di viaggi online (viaggiacolpasta) ha prima portato al villaggio i palloni, poi le oltre centodieci divise che hanno trasformato in realtà il progetto iniziato qualche mese fa.

"Ho iniziato portando le divise che gentilmente mi avevano dato alcune realtà locali, come il Madonna Alta, il Ferro di Cavallo, poi il centro di coordinamento mi ha regalato cinquanta palloni che erano della Frankie Garage, il presidente Santopadre ha visto le foto attraverso il team mangager Massimiliano Rossi e mi ha chiesto informazioni e mi ha proposto il suo aiuto", racconta Moreno Maitini..

"Anche se da tempo non sono in sintonia con la politica societaria del presidente, di fronte a questi gesti non posso far altro che ringraziarlo. Perché un conto è il calcio e un conto i gesti di soldarietà. Lo ringrazio per avermi supportato in questa occasione, fornendomi delle bellisime divise. Ora ho intenzione di continuare a dare il mio contributo per migliorare la qualità della vita dei bambini maldiviani, perché questo mi rende veramente felice. Abbiamo anche creato una una scuola calcio femminile e diciamo che non era così scontato. Chiedo a tutti di seguire le mie pagine social “viaggiacolpasta“ perché così mi possono aiutare ad aiutare i bambini".