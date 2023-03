Città di Castello, torna Alessandria

Antonio Alessandria è il nuovo-vecchio allenatore del Città di Castello. Il presidente Paolo Cangi ha richiamato il tecnico dopo averlo esonerato un mese fa dopo due sconfitte di fila. Alessandria aveva lasciato la squadra al nono posto, con 2 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Poi l’avvento di Gualtiero Machi e le 4 sconfitte di fila che hanno portato a 6 la striscia di ko consecutivi del Città di Castello che adesso si ritrova al quartultimo posto, insieme all’Orvietana, con 3 punti di vantaggio sulla penultima piazza e a 2 punti dalla salvezza diretta. Con Alessandria torna anche il vice Massimo Pazzaglia. Ieri i due hanno ritrovato la squadra e diretto il primo allenamento in un clima comunque sereno. Per entrambi il nuovo debutto sarà domenica 2 aprile, dopo la sosta, al Bernicchi contro il Follonica Gavorrano di Marco Bonura. A seguire il Città di Castello sarà impegnato nel derby di Trestina il giovedì di Pasqua, poi Sangiovannese in casa, altro derby fuori casa ad Orvieto, Terranuova Traiana in casa alla penultima e ultima giornata, domenica 7 maggio, a Civita Castellana contro il Flaminia di Federico Nofri. Una rincorsa alla salvezza, che la società vuole a tutti i costi. Nicola Agostini