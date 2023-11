Città di Castello, assalto all’Angelana

E’ un Città di Castello rinfrancato dal buon punto preso a Foligno quello che si accinge ad ospitare al “Bernicchi” l’Angelana, vice capolista dell’Eccellenza. I ragazzi di Armillei hanno tutta l’intenzione di continuare nel loro percorso di risalita. La voglia e il desiderio di recuperare è ben testimoniata dalle parole del centrocampista Raffaele Capezzuto: "Con l’Angelana speriamo di completare al meglio un trio di partite importanti. Già a Foligno abbiamo dato segnali di recupero, dobbiamo mettere la stessa intensità e determinazione per affrontare una squadra preparata come l’Angelana. Siamo abituati però ad esprimere le nostre migliori qualità contro le squadre di livello". Sul fronte formazione mister Armillei potrà contare su Riccardo Valori, già in panchina al “Blasone”, mentre qualche dubbio c’è sull’impiego di Peluso. Probabile formazione: Stefanelli, Lavano, Zanchi, Croce, Caruso, Paladino, Pupo Posada, Capezzuto, Giannò, Valori, Peluso.