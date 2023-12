Castel del Piano, arriva. Tiziano Pinazza

PERUGIA - Il Castel del Piano completa il centrocampo. Dal Ventinella arriva Tiziano Pinazza (87), fortemente voluto dal tecnico Luca Grilli con cui ha già conquistato due promozioni al Villabiagio e al Bastia. Subito a disposizione per la sfida con il Selci Nardi di domenica. Il Sigillo blinda la porta. Alla luce delle tante vicissitudini fra i pali, il club del presidente Bazzucchini ha definito l’ingaggio del portiere ex Nestor e Trasimeno Nicola Palanca (86), nel finale della passata stagione alla Nuova Alba. Palanca sarà subito a disposizione di Di Tanna per la sfida interna di domenica con il Piccione. Bel rinforzo a centrocampo per il Padule presidente Barbetti. Con un blitz del vicepresidente Andrea Fronduti, dal Branca arriva Ubaldo Bettelli (99), subito a disposizione di Calzuola per il big match di domenica con la Pietralunghese. Doppio ingaggio in casa Settevalli Pila. Il dg Gigliarelli e il ds Pignani piazzano due arrivi che vanno a rinforzare il reparto offensivo della rosa di Gelosia. Definiti gli arrivi dell’attaccante David Guido Bonaventura (93), 7 gol nella prima parte di stagione in Promozione siciliana con il San Vito lo Capo e dell’esterno offensivo Nicolò Marchionne (99) la passata stagione in Prima categoria laziale a Fondi dove ha messo a segno 12 marcature.