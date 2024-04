Calcio, tante occasioni perse per il Gubbio e con la Recanatese finisce 2 a 2

Gubbio, 21 aprile 2024 – Il finale di stagione in Serie C offre sempre emozioni e anche questa settimana non ha lesinato sotto questo punto di vista. Il pareggio contro la Recanatese arriva alla fine di una gara segnata da tanti errori, ma anche da tante occasioni: una sfida sempre aperta e senza esclusione di colpi. Rimane l’amaro in bocca per una vittoria sfumata a pochi minuti dalla fine, ma il quinto posto si avvicina ancora: adesso è importante mantenere la concentrazione per confermare l’attuale posizione e avvicinarsi nel giusto modo ai playoff.

La Recanatese ha fame di punti e lo dimostra da subito: al 10° Greco si oppone prima a Carpani con i piedi e poi a Sbaffo sul tap-in. La gara cambia però due minuti dopo, quando Spina si guadagna un (dubbio) calcio di rigore e Di Massimo, dal dischetto, spiazza Mascolo e porta avanti i rossoblù. I padroni di casa la rimettono in parità alla mezzora: Sbaffo si allarga in area sulla destra, il suo cross al centro sembra facile per Greco che però sbaglia la presa e trascina la sfera oltre la linea. Il sussulto del Gubbio, che sembra essersi adagiato troppo sul vantaggio, arriva al 36°, con Mercadante che si avvita in area sul corner di Spina ma manda a lato di poco, ma sono ancora i giallorossi ad andare a vicini al gol. Tre minuti dopo, infatti, Greco deve superarsi ancora su Carpani, poi Sbaffo calcia a botta sicura ma viene murato da Signorini.

Braglia inserisce Rosaia, Bumbu e Dimarco per Mercati, Chierico e Mercadante e la prima occasione capita sul destro di Udoh che trova però un reattivo Mascolo a dire di no. I padroni di casa sono vivi e sfiorano il vantaggio al 62°: Carpani si gira e calcia in area, Greco vola e alza in corner. Dalla bandierina colpo di testa di Melchiorri ma ancora Greco, in due tempi, dice di no. La partita scorre tranquilla ma il finale è infuocato. Mascolo è miracoloso su Di Massimo e Veltri salva sul tap-in di Rosaia al 79°, ma un minuto dopo il fantasista abruzzese parte in contropiede e col destro incrociato indovina l’angolino e sigla la doppietta.

La gioia dura poco: su azione di corner Greco salva su Veltri, Sbaffo si avventa sulla ribattuta ma Signorini lo stende. Il n° 10 dagli undici metri chiude il destro e firma il 2-2 finale, un risultato giusto che rimanda il discorso finale agli ultimi 90 del campionato.

Il tabellino

RECANATESE-GUBBIO 2-2

RECANATESE (3-4-2-1): Mascolo; Shiba, Ferrante, Veltri; Raimo, Morrone, Fiorini (st 30’ Ferretti), Longobardi (st 23’ Pelamatti); Sbaffo, Carpani; Melchiorri. All. Filippi A disp. Meli, Verdini, Allievi, Prisco, Gomez, Lipari, Egharevba, Guidobaldi, Raparo, Mazia, Rizzo, Ahmetaj.

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli, Pirrello, Signorini, Mercadante (st 1’ Dimarco); Mercati (st 1’ Rosaia), Casolari (st 26’ Brambilla), Chierico (st 1’ Bumbu); Di Massimo; Spina, Udoh (st 19’ Bernardotto). All. Braglia A disp. Vettorel, Tozzuolo, Desogus, Morelli, Galeandro.

ARBITRO: Djurdjevic di Trieste (Zezza-Marchese)

MARCATORI: pt 13’ Di Massimo (r), 31’ Sbaffo, st 35’ Di Massimo, 38’ Sbaffo (r).

NOTE: corner 11-4; ammoniti: Chierico, Carpani, Bumbu, Signorini; recupero pt 2’; st 5’.