Autocritica-Sir dopo l’eliminazione Sirci: "Non siamo stati all’altezza"

La Sir Safety Susa Perugia sta ancora interrogandosi sulla sua eliminazione dalla corsa allo scudetto e i tifosi inondano i social con le più disparate tesi sulla clamorosa sconfitta. Il presidente Gino Sirci (nella foto) ha detto: "La squadra non aveva la voglia di giocare che aveva Milano, o non ne aveva i mezzi. O forse tutte e due le cose. I nostri avversari erano più preparati a questo evento, ci hanno creduto, hanno giocato meglio di noi. La nostra difesa non è esistita. Non siamo stati all’altezza. Ci sono state delle fasi della gara in cui ho pensato di vincere, ma in generale si è visto che non avevamo la testa giusta.

Abbiamo sbagliato troppe battute. Non difendevamo. Milano è stata molto più concreta rispetto a noi. La nostra annata è da sei in pagella. Non è stata fallimentare. Abbiamo vinto la supercoppa italiana ed il mondiale per club. La vittoria del titolo iridato potrebbe averci riempito troppo la pancia. Voglio assicurare che Anastasi sarà il nostro allenatore fino al termine della stagione.

Le scelte iniziali di gara-cinque le ho condivise. Come ho fatto fin dall’inizio. Con o senza Leòn, che ora è meno efficace in battuta, abbiamo perso ugualmente". Ora rimane una coda di stagione difficile da digerire, il play-off per il quinto posto che mette in palio la partecipazione alla challenge cup, poca cosa per una corazzata multinazionale.

Alberto Aglietti