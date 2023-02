Alessandro Cappelletti si veste d’Azzurro Playmaker spoletino convocato in Nazionale

SPOLETO – Da Roberto Brunamonti ad Alessandro Cappelletti. Dopo oltre 30 anni uno spoletino torna in nazionale di pallacanestro. Ieri pomeriggio la FIP ha diramato le convocazioni dei 16 giocatori scelti da coach Gianmarco Pozzecco per affrontare le due partite finali della fase di qualificazione al campionato del Mondo. Tra questi c’è anche il playmaker spoletino della Tezenis Verona Alessandro Cappelletti, che al primo anno di A1 si è guadagnato la convocazione a suon di ottime prestazioni in campionato. Cappelletti, 27 anni tra i migliori assistman della massima serie (5,2 di media a gara) è cresciuto nella Giromondo Spoleto, è uscito alla grande da una serie di infortuni che lo hanno portato quasi a pensare di lasciare il basket e dopo alcuni anni di gavetta in A2 è arrivato il sogno di una vita. Giovedì 23 febbraio è prevista la sfida contro l’Ucraina, mentre il 26 febbraio si replica contro la Spagna. La nazionale con lo spoletino Brunamonti vinse l’argento all’olimpiade di Mosca nel 1980. Che sia di buon auspicio perché ora Cappelletti accarezza il sogno mondiale. D.M.