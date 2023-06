118 anni di storia Gruppi in corteo nel centro storico

Si sono dati appuntamento a Piazza Partigiani, davanti allo stadio Santa Giuliana. Stavolta al corteo non hanno partecipato tutti i gruppi della Nord. Pronti a sfilare per le vie della città, i tifosi degli Ingrifati, dell’Armata e del Nucleo XX giugno.

Il corteo stavolta non è solo per festeggiare il compleanno del Perugia, i suoi 118 anni di storia, ma anche per contestare a gran voce il presidente Massimiliano Santopadre. I gruppi lo avevano annunciato e infatti così è stato nella notte della festa dei colori biancorossi.

In circa trecento si sono ritrovati di fronte al vecchio stadio perugino, intorno alle 21,30, e hanno iniziato il loro percorso verso il centro storico, scandendo cori sia di auguri al "vecchio Perugia" sia contro la proprietà del Grifo. Non solo i tifosi.

Buon compleanno, Perugia: così grifoni ed ex hanno ricordato la ricorrenza biancorossa.

Non sarà una festa completa, vista la retrocessione in serie C, ma la società di Pian di Massiano, tanti grifoni ed ex hanno voluto fare gli auguri al Perugia calcio per i suoi 118 anni di storia.

Sono infatti arrivati gli auguri degli ex Leandro Chichizola che in una storia su Facebook sceglie una foto della scorsa stagione e fa i suoi auguri.

Così come Salvatore Burrai che sceglie un’immagine con i colori del Grifo.

E quello di Zè Maria, che racconta i suoi cinque anni al Perugia. Gli auguri anche

degli attuali calciatori biancorossi, Gabriele Angella

e Christian Kouan.

F.M.