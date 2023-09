Sorpreso all'esame per la patente di guida col telefonino

Perugia, 15 settembre 2023 - Sorpreso ad usare il telefonino durante gli esami per ottenere la patente di guida. A chiamare la Polizia il personale dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile insospettito dall'atteggiamento di un concorrente alle prese con gli esami teorici. Grazie alla collaborazione degli impiegati e dei vigilanti, gli agenti hanno individuato il 41enne di nazionalità albanese che aveva insospettito il personale della sicurezza, il quale, nel corso dei controlli al metal-detector, aveva riscontrato la presenza di metalli nascosti tra gli indumenti. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un cellulare occultato sotto la maglia. Il dispositivo, verosimilmente, attraverso un piccolo foro, consentiva all’uomo di riprendere con la telecamera le domande del test e ricevere, tramite un altro telefono, le risposte esatte ai quiz da parte di un complice all'esterno della struttura, allo stato ignoto. Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, il ragazzo è stato denunciato per violazione della Legge del 19 aprile 1925, numero 475, finalizzata al conseguimento della patente di guida. I telefoni utilizzati, invece, sono stati sottoposti a sequestro.