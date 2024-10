Rissa fuori di un locale, c'è anche un ferito: Daspo Willy per cinque

Perugia, 16 ottobre 2024 - Hanno tra i 19 e i 45 anni di età: tutti italiani. Non potranno più accedere in locali pubblici (bar, ristoranti, discoteche) perché raggiunti dal cosiddetto “Daspo Willy”, provvedimento emesso dal questore di Perugia, Fausto Lamparelli. Sono cinque, due dei quali per la durata di anni 1 e 6 mesi per le gravi condotte tenute nei pressi di un esercizio pubblico di Norcia.

L’episodio, che ha determinato l’emissione dei provvedimenti, risale a luglio, quando i Carabinieri sono intervenuti in un locale a seguito di una rissa che aveva coinvolto due gruppi, sfociata a pugni e calci e con un uomo ricoverato in ospedale con prognosi di 25 giorni.

Il questore, esaminati gli atti e la proposta dei Carabinieri, che hanno svolto gli approfondimenti in merito sull’accaduto, in considerazione delle modalità con cui si era svolto il fatto e l’allarme sociale creato, ritenendo la condotta tenuta dalle persone coinvolte tali da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di tutelare i cittadini che sono soliti frequentare quei luoghi ed evitare il ripetersi di episodi analoghi, ha adottato nei loro confronti la misura di prevenzione personale del Daspo Willy.

La violazione del provvedimento integra un autonomo delitto, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10 a 24 mila euro.