Rapinato a Fontivegge, riconosce l'aggressore. Denunciato

Perugia, 19 maggio 2025 – Fontivegge ancora luogo di sbando e di illegalità. Oggi la Polizia ha denunciato a piede libero il rapinatore che qualche giorno prima aveva minacciato un uomo con una bottiglia, per rubargli soldi e cellullare, riuscendo però a portargli via solo il cappello. La vittima ha quindi chiamato il 112 che rapidamente si è portata sul posto e ha fermato il soggetto: si tratta di un 43enne tunisino.

Il malvivente, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un taglierino, spray al peperoncino e 13 grammi di hashish, che gli sono stati sequestrati. A suo carico è scattata la denuncia a piede libero per rapina e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, oltre alla sanzione amministrativ per detenzione di droga.