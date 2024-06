Sbatte a terra un uomo per rapinarlo: spacciatore nei guai

Perugia, 11 giugno 2024 - Sbattuto per terra e picchiato per rubargli il cellulare e il portafogli. Ancora una rapina in via Mario Angeloni, zona stazione, terra di spaccio e di delinquenza. L'autore è un cittadino ivoriano - classe 1998, gravato da numerosi precedenti di polizia e dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria - per il reato di rapina e tentata estorsione.

A chiamare la Polizia un cittadino che ha assistito la scena. Le forze dell'ordine sono arrivate giusto in tempo: la vittima era ancora a terra. L'ivoriano, immobilizzato e perquisito, aveva ancora con sè il cellulare rubato. Accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, è stato arresto. L'ivoriano ora è rinchiuso nel carcere di Capanne.