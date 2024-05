Terrore ad Assisi, rapina bar armato di forbici. Ferito un poliziotto: è grave

Assisi, 17 maggio 2024 - "Questa notte un poliziotto in servizio ad Assisi è stato gravemente ferito nell'intento di sventare una rapina in un bar". Lo rende noto Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Un italiano, armato di coltello, ha compiuto una rapina in un esercizio di Santa Maria degli Angeli - spiega Pianese - ed è stato immediatamente intercettato dagli agenti con i quali ha avuto una colluttazione durante la quale ha ferito un poliziotto che ora, ricoverato all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia, versa in gravi condizioni pur non essendo in pericolo di vita, poiché il rapinatore gli ha sottratto l'arma d'ordinanza e lo ha colpito più volte alla testa con il calcio della pistola".

L'aggressore, già noto alle forze dell'ordine per alcuni reati precedenti, è stato intercettato proprio per questo motivo e ora è in stato di fermo. "Sono anni - sottolinea Pianese - che come sindacato ci battiamo per far sì che chi commette crimini violenti non possa accedere a sconti di pena o a forme alternative alla detenzione in carcere perché, come è stato drammaticamente dimostrato oggi e in un'infinità di altre occasioni come la scorsa settimana a Milano, la pericolosità sociale di alcuni soggetti mette a rischio l'incolumità degli agenti atti al controllo del territorio oltre che dei cittadini".

Tornando alla cronaca, il rapinatore, dopo aver minacciato con delle forbici la dipendente di un bar di Santa Maria degli Angeli, si è impossessato del denaro per poi fuggire. Raggiunto dai poliziotti, è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero, accompagnato al carcere di Capanne. Il denaro provento del furto - 205 euro in contanti e 71 euro in monete - trovato in parte all'interno di una busta, lasciata cadere dall'uomo durante la fuga, e in parte nascosto tra gli indumenti, è stato sottoposto a sequestro. Nei confronti dell'arrestato sarà anche emessa, da parte del questore, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio che consentirà l'allontanamento dalla provincia di Perugia per quattro anni in caso di scarcerazione.