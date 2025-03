Pregiudicato aggredisce poliziotto durante un controllo: ora è ai domiciliari

Perugia, 28 marzo 2025 - Lesioni a pubblico ufficiale: di questo è accusato un pregiudicato dominicano, classe 2000, gravato da numerosi precedenti di polizia. Durante l’attività, infatti, gli operatori hanno avvicinato il 25enne – notato per il suo atteggiamento sospetto – che, alla vista dei poliziotti, si è mostrato insofferente e nervoso. Alla richiesta degli agenti di esibire i documenti, il giovane si è rifiutato, mantenendo un atteggiamento oppositivo, insultando gli operatori, divincolandosi e spintonandoli. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma e di contenerlo in sicurezza, il ragazzo ha continuato con la propria condotta aggressiva, colpendo uno degli operatori al braccio e procurandogli lesioni guaribili in 5 giorni. Con non poche difficoltà, gli agenti sono quindi riusciti a farlo poi salire sulla Volante. Accompagnato in Questura è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ora è ai domiciliari.