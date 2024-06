San Giustino, Selvaggi batte tutti. Ecco i neoconsiglieri in Altotevere

San Giustino (Perugia), 12 giugno 2024 – Tra i più votati alle amministrative in Altotevere alcuni volti già noti di maggioranza e opposizione. A San Giustino top player l’assessore uscente Simone Selvaggi ( nella foto ) con 452 preferenze, Sara Marzà (già consigliere comunale) con 363 voti e dall’opposizione Luciana Veschi porta a casa 254 consensi. A Citerna il vicesindaco uscente (in odor di riconferma) Paolo Carlini incassa 208 preferenze. Intanto ecco i consiglieri che risultano eletti. A San Giustino la lista vincitrice "San Giustino Partecipa" a sostegno del nuovo sindaco Stefano Veschi porta 11 consiglieri: Selvaggi, Marzà, Elisa Torrini in Nesci, Loretta Zazzi, Andrea Guerrieri, Corrado Fontanelli, Enzo Franchi, Alessio Emanuele Fiorucci, Silvia Del Bene e Carlo Pieracci. Per la minoranza, tre consiglieri sono di "San Giustino nel Cuore" cioè il candidato sindaco Corrado Belloni, la riconfermata Luciana Veschi e Giacomo Buitoni. Due gli esponenti di Communitas: il candidato sindaco Fabio Buschi e Lucia Vitali. A Citerna il sindaco Enea Paladino e la sua lista civica "Libera Tutti" porta in consiglio Paolo Carlini, Valentina Cirignoni, Valentina Ercolani, Samuel Fedele, Lorenzo Monaldi, Francesca Etere, Lorenzo Mancini e Vanessa Franceschini. Per la minoranza di "Insieme Possiamo" entrano il candidato sindaco Alessandro Capacci con Cristina Tappini e Francesco Serini, mentre "Citerna risorsa dell’Umbria" ha in consiglio il solo candidato sindaco Eleonora Della Rina.

A Pietralunga la lista del neo sindaco Rizzuti "Vivo Pietralunga" conquista 7 seggi e porta in consiglio Federica Radicchi, Alessandro Fabbri, Roberta Salciarini, Francesco Duranti, Francesco Tassi, Roberto Polidori, Luca Perli; due seggi per "Un’altra Pietralunga" rappresentata dal candidato a sindaco Gianluca Ortali e da Giulia Bagiacchi mentre guadagna un seggio l’ex sindaco Mirko Ceci con la sua "Uniti per Pietralunga". Nella vicina Montone il super votato Mirco Rinaldi conquista 7 seggi con Francesca Clementi, Francesco Ercolanelli, David Gonfia, Davide Morganti, Alberto Tiezzi, Sara Volpi, Enrica Zangarelli mentre 3 rappresentanti toccano a "Patto per Montone" con Elisa Molinari, Walter Bonotto, e Alberto Brachini. A Lisciano Niccone 7 seggi per la maggioranza con Andrea Biadetti, Sara Boccioli, Federico Merli, Gabriele Palandruzzi, Lavinia Secci, Carlo Carnevali, Cristian Alunno e 3 seggi per Lisciano Libera con Cesare Sassolini, Mauro Brachelente e Monica Sonno.