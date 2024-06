I ’team’ di Burico e Minciaroni a Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno

Castiglione del Lago, 12 giugno 2024 – A Castiglione del Lago la lista del sindaco Matteo Burico si porta a casa 5 seggi. Al Pd ne vanno 4 e 1 a Progetto Democratico. All’opposizione Filippo Vecchi con 2 consiglieri della sua lista civica, 2 di Fratelli d’Italia e 1 di Crescere dalle radici. Entra in consiglio anche Paolo Brancaleoni. Ecco gli eletti: per la maggioranza Pino Bistacchi, Andrea Sacco, Gloria Persici, Alessio Fantucci, Sara Tintilla, Massimo Giardiello, Alessio Meloni, Sara Petruzzi, Virginia Della Ciana, Michele Saporito. Per l’opposizione: Filippo Vecchi, Mauro Capurso, Tamara Fratoni, Francesca Traica, Marino Mencarelli, Paolo Brancaleoni. A Tuoro la sindaca Maria Elena Minciaroni si conferma per il secondo mandato sullo scranno più alto di un consiglio comunale composto da 12 seggi: Uniti per Tuoro: Turcheria (64), Tattanelli (53), Billi (49), Cenni (48), Renzoni (45), Lunetti (45), Biagiotti (44), Lupetti (37). Impegno Comune per Tuoro: Mori Valentino, Pacini Giulia, Tocci Andrea, Sara Marioli.