Lista degli eletti a Marsciano e Fratta Todina

Marsciano (Perugia), 12 giugno 2024 – – All’indomani di una svolta ‘storica’, il giovane neosindaco Michele Moretti ( foto ) sarà all’ufficio elettorale per la firma, ma intanto si delinea la composizione di un Consiglio comunale che, a Marsciano, non riserva alcun seggio alla Lega, nonostante l’appartenenza allo stesso partito del sindaco uscente Francesca Mele. Risultano eletti 4 del Pd: 4 del Pd (Tiziana Sarnari con 168 preferenze, Sergio Berti con 150, Luciano Concezzi con 142 e Simone Aureli con 104), 3 della lista Moretti sindaco (Simona Montagnoli con 165 preferenze, Andrea Bellini con 151, Michele Rabica con 135), 2 per Altra Marsciano (Sergio Pezzanera con 164 e Chiara Tomassoni con 163), 1 della lista Progressisti per Marsciano (Michele Capocchia con 11 voti). Per il centrodestra, oltre a Francesca Mele, ci saranno Andrea Pilati di Forza Italia (358 preferenze), Manuela Taglia (225 voti) e Roberto Lepanti (156) di Fratelli d’Italia e Angelo Facchini (43 preferenze) della lista Francesca Mele sindaco. Da ultimo il terzo candidato sindaco, Sabatino Ranieri.

A Fratta Todina conferma per il sindaco Gianluca Coata. La composizione del Consiglio sarà la seguente: per la lista Democratici Uniti Alessia Albini, Vania Biscotti, Matteo Massetti, Silvano Negozio, Eleonora Lanterna, Stefano Argentini, Simone Sarti; per la lista di minoranza In Comune con Noi- Lista Civica per Fratta Todina ci saranno Andrea Falconi (candidato sindaco) e Maria Pia Batassa; per Progetto Comune Fratta Todina, il solo candidato sindaco Pier Luigi Pancrazi.

Susi Felceti